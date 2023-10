La Sala Gigli ha riaperto le sue porte con un’esperienza cinematografica per le sei classi terze della scuola secondaria di primo grado “Patrizi” dell’Istituto comprensivo “Gigli”. Gli studenti e le studentesse nei giorni 23 e 26 ottobre hanno avuto l’opportunità di vedere il film “Io Capitano” di Matteo Garrone, un’opera cinematografica che ha lasciato un’impronta indelebile nelle loro coscienze. «”Io Capitano” – scrive la scuola – è molto più di un semplice film, è una potente parabola sulla necessità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, raccontata attraverso la figura nobile di Seydou, un ragazzo che, anziché concentrarsi esclusivamente sulla propria sopravvivenza o il proprio tornaconto, si è preso cura degli altri. Egli è partito per inseguire un sogno e nel viaggio ha portato con sé il peso e il ricordo di chi non è riuscito a raggiungere la meta, mantenendo sempre ferma la consapevolezza dell’immenso valore della vita umana. La visione di questo film è stata un momento chiave nel progetto più ampio della “Giornata dell’Accoglienza”, che commemora le vittime delle migrazioni e celebra il 3 ottobre come giornata speciale. Questo progetto ha coinvolto tutte le classi prime, seconde e terze della scuola “Patrizi”. Durante la settimana dedicata, gli alunni e alunne sono stati immersi in un percorso educativo incentrato sulle migrazioni con discussioni e riflessioni sulle complesse questioni legate alle migrazioni.

La scuola “Patrizi” è grata ai responsabili della “Sala Gigli” per aver reso possibile questa esperienza coinvolgente. La proiezione di “Io Capitano” è stata un momento toccante ed educativo per gli studenti, aprendo le porte a una maggiore comprensione delle sfide della nostra epoca e delle storie di coraggio legate alle migrazioni».