Nel “Giardino delle Zucche”

Sono le zucche le assolute protagoniste del Giardino delle zucche installato da Hortus Trade nella sua sede di Montecosaro. La festa d’autunno per le famiglie ha allietato le ultime due domeniche di tanti bambini e bambine che hanno partecipato al percorso sul prato tra le zucche, si sono lasciati truccare e trasformare in tanti fantastici personaggi, hanno preso parte ai tanti laboratori proposti e hanno portato a casa la tradizionale zucca da trasformare nella più spaventosa figura per la notte di Ognissanti.



Domani, domenica 29 ottobre, ultimo giorno di apertura dell’insolito parco giochi temporaneo e non mancheranno le sorprese per un pomeriggio all’aria aperta, tra i colori dell’autunno.

Il giardino delle zucche in via Piane Chienti a Montecosaro sarà aperto dalle 15 in poi. Il biglietto d’ingresso è di 6 euro per gli adulti, di t3 euro per i bambini e le bambine, gratuito fino a 4 anni.