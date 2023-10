E’ Greta Santochirico la nuova sindaca dei Giovani di Loro Piceno.

Lunedì, nella scuola secondaria di Loro Piceno è stato proclamato il nuovo consiglio dei Giovani alla presenza del Sindaco Robertino Paoloni e del Dirigente Scolastico Simone Cartuccia.

Una elezione molto sentita che ha visto la partecipazione di molti candidati ed una vera e propria giornata di voto, con allestimento delle urne, presidente di seggio e scrutinatori.

L’esito dello spoglio ha visto l’elezione della sindaca Greta Santochirico. I componenti del Consiglio sono per la classe terza Emma Fusari e Siem Van Hilst, per la classe seconda Diletta Verdicchio e Leonardo Cecchi mentre per la classe prima Edoardo Paoloni e Federico Ramadori.

«Non sono mancati – si legge in una nota – i complimenti della dirigente per lo spirito con cui, le alunne ed alunni della scuola secondaria, hanno affrontato questo impegno, che li vede parte attiva della Comunità lorese. Ora li aspetta un anno scolastico in cui essere responsabili dei desideri e progetti della comunità scolastica.

Il sindaco, complimentandosi a sua volta, ha rimarcato quanto detto dalla dirigente, sottolineando l’importanza di prendersi cura di una comunità, anche se più piccola di quella che gestisce un sindaco di un Comune, un’esperienza che sicuramente farà capire bene il ruolo di chi deve prendersi cura del benessere di altri. Ha invitato la nuova sindaca dei Giovani ed il suo Consiglio ad organizzare il primo incontro nella sala consiliare del Comune, alla presenza del Segretario, così da fornire le spiegazioni di cosa devono fare e la maniera per farlo.

Ha preso poi la parola Greta Santochirico, ringraziando tutti i suoi elettori e affermando che il suo lavoro sarà svolto con impegno e verso tutti i suoi compagni. Tutti i consiglieri si sono presentati e hanno manifestato la loro voglia di iniziare a lavorare e portare il loro positivo contributo».