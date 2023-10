Si apre il sipario del teatro Lauro Rossi domenica 29 ottobre su Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia promossa dal Comune di Macerata e dall’AMAT e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. L’inaugurazione è affidata a Pollicino show di Artemis Danza, pièce che rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea. Combinando coreografie, video, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici, piccini e grandi vengono coinvolti in una storia appassionante e misteriosa, capace di divertire e far sognare.

Pollicino è piccolo di statura ma grande nell’astuzia. La sua è una famiglia poverissima. Ha sei fratelli e i genitori a stento riescono a provvedere per tutti. Il padre, allora, decide così di lasciare i figli al loro destino. Una volta soli e perduti nel bosco, Pollicino e i suoi fratelli supereranno pericoli e imprevisti. Grazie all’immaginazione e al coraggio, il piccolo eroe riuscirà a salvare tutti e a fare della sua storia uno spettacolo per i teatri di tutto il mondo.

La regia dello spettacolo – prodotto in collaborazione con Compagnia Pietribiasi/Tedeschi – è di Cinzia Pietribiasi, coreografia e interpretazione affidate a Davide Tagliavini, illustrazioni e oggetti di Giovanni Copelli.

Finalmente domenica! prosegue il 28 gennaio con Peter Pan di Factory compagnia transadriatica e il 17 marzo con Il venditore di palloncini della Compagnia della Rancia.

Informazioni e vendita biglietti (posto unico numerato 5 euro): biglietteria dei Teatri 0733 230735, online su vivaticket.com. Inizio spettacoli ore 17.