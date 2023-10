Gli alunni e le alunne della classe 5^A dell’Indirizzo Chimica e Materiali dell’IIS “E.Mattei” di Recanati, accompagnati dalle loro docenti di Chimica Analitica, si sono recati nei gironi scorsi all’azienda agraria Conti degli Azzoni di Montefano, che ormai da diversi anni li accoglie per una visita all’impianto di produzione del vino ed una lezione sul campo che approfondisce molti degli aspetti trattati in classe. Accolti dall’agronomo Gianfranco Canullo e guidati nella visita dall’enologa Sara Nisi Cerioni, gli studenti e le studentesse hanno dapprima ascoltato la presentazione dell’azienda, i valori a cui si ispira da sempre e soprattutto le strategie di miglioramento, di innovazione tecnologica e di sperimentazione che da diversi anni mette in atto per produzioni di qualità, nel rispetto della tradizione e della sostenibilità. A seguire hanno visitato l’impianto di produzione, il laboratorio chimico e la bellissima barricaia di botti in rovere dove maturano e vengono affinati i vini destinati alle Riserve, situata nel seminterrato del palazzo storico di proprietà̀ della famiglia. Tanti gli aspetti trattati: dalla chimica del vino ai processi di fermentazione, dai tipi di vinificazione al sistema produttivo, dalla storia alla cultura del vino fino alla sostenibilità ambientale parlando di impronta carbonica, buone pratiche e biodiversità.



«Gli studenti, – scrive la scuola – la dirigente e i docenti dell’indirizzo Chimica e Materiali dell’Istituto ringraziano calorosamente la famiglia Conti degli Azzoni Avogadro Carradori, Canullo e Cerioni per l’accoglienza e per aver consentito ai ragazzi di vivere un’esperienza immersiva, didatticamente formativa e completa, arricchendo le loro conoscenze e approfondendo quanto appreso sui banchi di scuola».