L’importanza del cibo, visto non solo come alimento, ma anche come rimedio, cura e fonte di energia nel rispetto dell’ambiente circostante. E’ questo il tema affrontato lunedì in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione. L’istituto tecnico tecnologico “Divini” ha organizzato una conferenza dal titolo “Cibo, Salute e Benessere” al Teatro Italia di San Severino che è stata anche l’occasione per celebrare il riconoscimento ottenuto, la bandiera verde della certificazione Eco Schools.

«Dopo i saluti di apertura del dirigente scolastico – scrive la scuola – gli esperti intervenuti hanno sottolineato l’importanza del cibo, visto non solo come alimento, ma anche come rimedio, cura e fonte di energia nel rispetto dell’ambiente circostante. La professoresse Serena Gabrielli e Cinzia Mannozzi, docenti dell’Università di Camerino, hanno affrontato proprio tali tematiche, promuovendo le azioni e i comportamenti corretti per migliorare la qualità della vita e del mondo che ci circonda, anche attraverso un consumo alimentare più responsabile e sostenibile.

La dottoressa Valeria Capri, nutrizionista e docente dell’Itts Divini, si è soffermata poi sul rapporto tra alimentazione e adolescenza, sensibilizzando i ragazzi e le ragazze sull’importanza del cibo in una fase di profondi cambiamenti fisiologici e psicologici, durante i quali l’informazione e la prevenzione sono fondamentali per favorire una crescita sana, prevenire le malattie ed evitare disturbi come l’anoressia e la bulimia».

La conferenza è stata soprattutto l’occasione per celebrare un importante traguardo raggiunto dal Divini: alla presenza di Claudio Mazza, presidente della Fee Italia (Foundation for Environmental Education), di Francesco Ranciaro, presidente del Circolo “Il Grillo Legambiente” di San Severino e della vice sindaca Vanna Bianconi, l’Istituto ha ottenuto la certificazione Internazionale Eco-Schools, rappresentata dalla prestigiosa Bandiera Verde, Mazza ha ribadito i principi educativi del programma Eco-Schools che prevede un coinvolgimento attivo degli studenti nel rispetto e protezione dell’ambiente che li circonda, modificando le proprie azioni in chiave ecosostenibile.

All’evento, curato dalle docenti dell’Eco Comitato della scuola, hanno partecipato tutti gli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto.