Incontri, laboratori e momenti di socializzazione durante lo scambio degli studenti e le studentesse del Liceo “Millet” di Cherbourg-en-Cotentin in Normandia all’Istituto “Alberico Gentili” di San Ginesio.

Dopo essere stati accolti dalla dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli, dopo l’incontro con l’amministrazione comunale e la visita di San Ginesio guidata dagli studenti e dalle studentesse del 4 e 5 Liceo Linguistico, dopo i laboratori a scuola per lo sviluppo del progetto comune, le studentesse e gli studenti del liceo “Gentili” e i loro corrispondenti francesi sono stati ricevuti nella sede della Provincia dal consigliere Andrea Mozzoni.

Attraverso le parole della professoressa Tiziana Alessandroni, l’Istituto “Alberico Gentili” ha avuto l’opportunità di illustrare il progetto che gli studenti stanno svolgendo grazie all’accreditamento Erasmus+ in qualità di singolo istituto nel settore Istruzione scolastica.

«Oltre a sensibilizzare sull’importanza delle realtà rurali – si legge in una nota – dando rilievo, anche in sinergia con gli attori locali, a progetti di sviluppo sostenibile nell’ambito delle azioni volte alla ricostruzione post sisma, le macro-finalità del progetto sono: formare cittadini europei consapevoli e nutrire uno spirito interculturale attraverso il potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera, grazie allo scambio culturale presso le famiglie che esalta anche il valore umano e culturale dell’accoglienza».



In linea con il progetto, gli studenti italiani e francesi hanno poi visitato Sarnano, ammirandone il patrimonio storico-artistico e immergendosi nel paradiso naturale che lo caratterizza. Le attività a Sarnano sono state guidate dalla Prof.ssa Maura Ridolfi, con la collaborazione degli altri docenti coinvolti nel progetto

«Non sono mancati – conclude la scuola -momenti per socializzare, cementare le nuove amicizie prima di salutarsi sabato, non senza qualche lacrima tra i sorrisi, ma con la certezza che, grazie alla mobilità Erasmus+ delle studentesse e degli studenti del Liceo “Alberico Gentili”, si rivedranno ad aprile a Cherbourg per completare il progetto».