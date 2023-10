In tremila nel Bosco delle Zuccamiche,

parco fluviale in festa In tremila nel Bosco delle Zuccamiche,

MOGLIANO – Molto graditi il percorso dei 5 sensi, la giostra di altri tempi, il truccabimbi e gli spettacoli di magia. In serata la sindaca Cecilia Cesetti ha premiato le quattro creazioni di Virginia Paolucci, Martina Frattari, Iris Piccinini e Amanda Magnaguadagno