Eva Del Gobbo, 15 anni, di Macerata ha conquistato il titolo di campionessa italiana di Wakeboard under 18 “Junior Girls”. Le gare sono state disputate al centro sportivo “Wake’n Lake” di San Cesareo a Roma all’interno dei campionati italiani di “Cable Wakeboard”. Eva, classe 2008, pratica lo sport da cinque anni: si tratta di una disciplina molto suggestiva e spettacolare in cui uno sciatore trainato da un cavo compie le proprie evoluzioni in acqua all’interno del campo di gara, un circuito appositamente allestito con salti e strutture dedicate.

Nei giorni scorsi, sono stati ben quattro gli atleti maceratesi in gara appartenenti al team “Wakeland Arena”: insieme alla nuova campionessa italiana di categoria, hanno partecipato Davidh Ingenito, giunto al quarto posto nella tra i pari età nella “Open Man”; Carlo Del Gobbo, sesto nella categoria under 18 “Junior Man”; e Marco Del Gobbo, che solo per una esigua differenza di punteggio non ha staccato il biglietto per le finali ancora nella “Junior Man”.

La squadra della “Wakeland Arena” ha portato in alto i colori di Macerata e di è dimostrata ancora una volta una vera e propria fucina di talenti, grazie anche alla possibilità di potersi allenare all’interno del lago di contrada Mozzavinci. Nato dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard, questi sport acquatico sta infatti sempre più appassionando i maceratesi di ogni età, ottimo viatico verso le prossime competizioni nazionali e nuovi successi.