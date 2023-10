La nazionale Juniores si allena

a casa della Ginnastica Macerata (Video) La nazionale Juniores si allena

a casa della Ginnastica Macerata (Video)

RADUNO in città per gli atleti e le atlete in preparazione del prossimo campionato europeo che si svolgerà ad Antalya in Turchia dal 17 al 19 novembre