La spiaggia antistante il Pontino Spinaci, sull’arenile sud di Porto Potenza Picena, è stato lo spazio scelto per l’iniziativa eco – ambientale “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente in collaborazione con il Comune di Potenza Picena e con la collaborazione del Cosmari. Accompagnati dai loro professori, studentesse e studenti delle classi 2^ B e 2^ C della scuola “Sanzio”, sono stati accolti in spiaggia dall’Assessore all’Ambiente, Giulio Casciotti, che ha subito spiegato le finalità dell’iniziativa volta a sensibilizzare a un adeguato comportamento improntato al rispetto della natura e alla formazione di una coscienza ambientale, partendo proprio dai più giovani.



Una cinquantina di “operatori ecologici” in erba ha setacciato un ampio spazio di spiaggia ripulendolo dagli elementi estranei all’ecosistema come plastiche, cicche di sigarette, vetri, pezzi di metallo, parti di reti da pesca, etc. Un particolare ringraziamento da parte del Comune alla dirigente e agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio”, a Legambiente Marche, agli operatori del Cosmari e alla Polizia Locale per la fattiva collaborazione.