Sarà la Festa della Cravatta a concludere il progetto accoglienza dell’istituto Gentili di San Ginesio. Si tratta di una simpatica ed allegra cerimonia nel corso della quale sarà celebrato l’ingresso dei nuovi alunni e alunne nella comunità scolastica dell’istituto “A. Gentili” con il passaggio della cravatta (oro e blu per scienze umane e linguistico e rosso per scientifico e scienze applicate, con lo stesso stemma centrale) da parte degli studenti delle classi quinte ai nuovi arrivati, i quali la indosseranno in ogni occasione importante (ricevimento, stage, viaggi, all’estero) per la durata del quinquennio e la terranno poi come prezioso ricordo dei loro anni di formazione in una scuola di grande tradizione.

“Incontriamoci in classe”: è il progetto accoglienza pensato dall’Istituto “A. Gentili” di San Ginesio per gli alunni e le alunne delle classi prime scienze umane/linguistico e scientifico/scienze applicate, fino al 13 ottobre 2023. Obiettivo: favorire il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado e rendere meno brusco il cambiamento di abitudini, di ambiente, di attività didattiche. Il progetto, che è stato presentato dalla dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli durante l’incontro con le famiglie, prevede la partecipazione dei docenti curricolari dell’Istituto e di esperti esterni, che giorno per giorno proporranno e coinvolgeranno gli studenti in varie attività (di tipo laboratoriale, sportivo, uscite sul territorio): dalle attività di accoglienza (saluto dirigente scolastico, questionari di conoscenza, regolamenti, visita spazi …) ai laboratori di inglese e di arti espressive, dal laboratorio “Ri-conosciamoci per ripartire” alla visita guidata da studenti tutor dei centri storici di San Ginesio e Sarnano, fino all’escursione naturalistica nel territorio presso le Lame Rosse.