È autunno…. tempo di vendemmia nella scuola Eugenio Niccolai a Corridonia.

Hai mai provato la strana sensazione di immergerti, naturalmente solo fino al ginocchio, in una tinozza piena di acini d’uva? E’ quello che hanno fatto i bambini e le bambine della materna. Si sono trasformati in piccoli contadini e contadine e divertirti a fare un percorso per trasportare i grappoli d’uva nella tinozza e poi pigiare i chicchi con i piedi a ritmo di saltarello.