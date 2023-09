Ieriera la giornata mondiale del cuore. L’Associazione dei genitori ‘Un battito di ali’ ha voluto regalare a tutti i bambini e le bambine ricoverati un pomeriggio all’insegna della spensieratezza. I supereroi, hanno invaso i corridoi della Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e congenita degli ospedali riuniti di Ancona, diretta dal dottor Marco Pozzi. Grazie alla collaborazione del primario infatti è stato possibile realizzare questa fantastica sorpresa che ha lasciato tutti i piccoli cuoricini a bocca aperta ad ammirare questa speciale invasione. L’associazione Fantasia Sogno Realtà di Ancona si occupa da circa 15 anni di animazione cosplay. Oltre a collaborare con grandi major del settore dell’Intrattenimento come Netflix, Sky, Disney e partecipare ad eventi in tutta Italia, si prodiga con i suoi soci nel settore del volontariato e del sociale.



«Grazie all’associazione ‘Fantasia Sogno Realtà’ abbiamo trascorso un pomeriggio indimenticabile perché vedere la sorpresa lo stupore e la felicità negli occhi dei bimbi ricoverati è stata un’emozione indescrivibile – racconta in una nota la presidente Chiara Mormile che ha accompagnato i supereroi assieme a Valentina all’interno del reparto – Questi pomeriggi sono boccate di ossigeno per i pazienti, per i genitori e anche per il personale che accoglie e supporta ogni nostra iniziativa” racconta Valentina Felici. Per l’associazione dei genitori è importante regalare ogni singolo sorriso e ogni momento che possa essere ricordato dai bambini come qualcosa di magico e inaspettato».