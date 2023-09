Sono 27 gli studenti e le studentesse delle classi quarte del liceo classico linguistico “G. Leopardi” di Macerata che attualmente stanno proseguendo il loro percorso di studi in diverse località europee nell’ambito del progetto di accreditamento Erasmus+ “Crossing Roots & Crossing Cultures”.

Attualmente tredici studenti si trovano in Spagna: due a El Entrego, cinque a Guadalajara, quattro a Sevilla e due a Tarragona.

Undici studenti hanno scelto l’Irlanda: cinque si trovano a Carrick on Suir, nella cont

Una studentessa invece è partita alla volta di Marbach in Germania, mentre un’altra si trova a Rouen in Francia.

Anche la Finlandia ha accolto una nostra studentessa e precisamente la cittadina di Ylöjärven, vicino Tampere.

«Le professoresse Beatriz Dezi Turmo e Mara Salvucci – si legge in una nota dell’istituto – hanno accompagnato gli studenti in Spagna, mentre la professoressa Maria Luisa Violini gli alunni in Irlanda. Le docenti hanno avuto così l’opportunità di conoscere le scuole, i colleghi e le famiglie ospitanti allo scopo di garantire agli studenti un inserimento adeguato. Le studentesse di Francia, Germania e Finlandia hanno invece affrontato il viaggio autonomamente: le loro scuole erano già state contattate nei mesi precedenti ed erano quindi pronte ad accoglierle.

In questi tre mesi di permanenza i ragazzi e le ragazze frequenteranno le lezioni nelle diverse scuole europee, avranno l’opportunità di arricchirsi e conoscere nuovi sistemi educativi. Faranno nuove amicizie, si confronteranno con altre culture. Tutto ciò contribuirà a renderli sempre più autonomi, ma soprattutto – questo l’auspicio e la prima finalità del progetto – cittadini europei, responsabili e consapevoli della necessità di costruire ponti e non barriere».

Foto dal Regno Unito

Foto dalla Spagna