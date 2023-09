Una copia del Globo di Matelica e meridiane perfettamente funzionanti come orologi solari: si possono trovare nel Giardino del Tempo, uno spazio molto particolare situato nella zona dei giardini pubblici di via Tiratori. Grandi protagonisti sono stati i giovani: la mattinata infatti è stata dominata dalla presenza, scaglionata, di tanti ragazzi e ragazze delle scuole matelicesi che incuriositi hanno visitato l’area accompagnati dall’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini e dall’ingegnere Oronzo Mauro direttore del Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso e docente alla 24 Ore Business School.

«Alla presentazione hanno aderito tutti gli istituti scolastici di Matelica, questo ci fa pensare che l’iniziativa è stata gradita dai docenti – spiega proprio l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini -. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere le scuole in un percorso didattico sul tema del tempo e della sua misurazione, calibrato su ogni fascia scolastica. Sempre nel progetto “tempo” rientra il restauro di tre orologi della nostra torre civica e la realizzazione di una meridiana da posizionare nell’originario spazio in piazza Mattei. Sottolineo che teniamo molto anche allo sviluppo dell’associazione delle “Città del Tempo”. Su questo fronte c’è da segnalare che le “Città del tempo delle Marche” oltre a coinvolgere, al momento, diversi comuni della nostra regione, ha ricevuto il patrocinio della Sisfa – Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia».