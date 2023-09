Torna la magia della rassegna “A teatro con mamma e papà” organizzata da Compagnia della Rancia / RanciaVerdeBlu, con un cartellone di appuntamenti pomeridiani e di matinée per gli istituti scolastici di Tolentino e della provincia, in un confronto continuo tra il teatro e il suo pubblico di ragazzi, ragazze, genitori e insegnanti: teatro d’attore, musica, pupazzi e storie coinvolgenti in un’unica voce per arricchire le sensibilità e far crescere nuove relazioni.

Quest’anno si parte prestissimo: domenica 1 ottobre, al teatro Vaccaj alle 17, in occasione della Festa dei Nonni, va in scena Federico e Wanda – Amore riciclo e fantasia in una favola sul tetto, un titolo originale di RanciaVerdeBlu che propone ai piccoli spettatori il tema dell’ecologia e dell’amore senza età in modo delicato e divertente.

Un piccolo terrazzo nascosto fra i tetti è uno scenario che diventa surreale nel momento in cui viene scelto da un barbone per portarci la propria residenza. Federico, questo è il suo nome, è un vecchio attore che trova qui la sua serenità in una singolare organizzazione quotidiana, in compagnia delle sue letture e degli animali, legittimi inquilini dei tetti. Fra questi spiccano Romeo e Dolores, gatti co-protagonisti che si corteggiano. Dalla finestra di un abbaino si scopre un’altra esistenza, quella pacifica e apparentemente serena della signorina Wanda, impiegata in pensione alla quale non manca proprio nulla, al punto tale che con i suoi rifiuti Federico ci vive. Infatti, ogni giorno egli trova nel suo sacco dell’immondizia qualcosa di buono per sé. Quindi lui sa di lei, ma lei non sa di lui e le loro vite scorrono tranquillamente fino al giorno in cui si rompe l’antenna della televisione e allora… In un susseguirsi di canzoni, prove di recitazione, danze, giochi di magia e animazioni si snoda uno spettacolo pieno di trovate ed emozioni che incanterà grandi e piccini.

Nello spettacolo si affacciano, in maniera delicata, fantasiosa e divertente argomenti importanti ed attuali che contribuiscono allo sviluppo delle capacità relazionali dei bambini e delle bambine, come l’attenzione all’ambiente – riportando l’attenzione dei piccoli spettatori sulla necessità di sfruttare al meglio ogni risorsa di cui disponiamo attraverso il pieno utilizzo e il riciclo; l’educazione ai sentimenti – perché l’amore ci è necessario e fa diventare ciascuno di noi una persona speciale… anche con i capelli bianchi! E il timore di chi è diverso da noi – perché è una paura che si può superare, se proviamo a conoscere gli altri oltre ogni pregiudizio, anche nella loro diversità. Protagonisti di questo emozionante spettacolo sono Francesco Properzi, Emma Ray Rieti ed Enrico Verdicchio.

Federico & Wanda è uno spettacolo originale, scritto e diretto da Ada Borgiani, che ha realizzato anche la bellissima e particolarissima scenografia; le musiche sono di Aldo Passarini, le coreografie di Ilaria Battaglioni. La Sartoria Tul.Ma di Massimo Eleonori e Daniela Patacchini firmano i costumi, Carla Accoramboni ha, invece, realizzato i vari pupazzi che si alternano sul palco.

In occasione di questo primo appuntamento della stagione di teatro ragazzi, in concomitanza della Festa dei Nonni, gli abbonati potranno acquistare un biglietto ridotto al prezzo speciale di 5€ per coinvolgere nuovi piccoli spettatori nell’esperienza teatrale.