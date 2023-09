Nella lotta contro i rifiuti abbandonati, la classe 3A della scuola secondaria di primo grado “Patrizi” di Recanati si unisce all’edizione 2023 di “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale che coinvolge centinaia di comunità in tutta Italia.

Centinaia di eventi in tutta Italia sono stati organizzati per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. Questa è la missione di “Puliamo il Mondo”, e quest’anno, con grande entusiasmo, la classe ha abbracciato questa nobile causa, sotto la guida della professoressa Angela Caputa. Il progetto nazionale “Puliamo il Mondo” rappresenta un’opportunità straordinaria per sensibilizzare le giovani menti sulla necessità di proteggere il nostro ambiente e affrontare la crescente problematica dei rifiuti abbandonati.

Il tema di quest’anno, “Per un clima di pace”, enfatizza l’importanza di un ambiente pulito e sano per la costruzione di un mondo migliore. La classe 3A, ispirata da questo messaggio, si è mobilitata con guanti e sacchetti per ripulire l’area esterna della propria scuola. «Questa azione – scrive la scuola – dimostra il loro impegno nella promozione di un ambiente più sano e il loro desiderio di contribuire attivamente alla causa ambientale».

Il progetto “Puliamo il Mondo” è una campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, attiva dal 1993, che coinvolge cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali. Questa iniziativa rappresenta un concreto esempio di cittadinanza attiva e di responsabilità verso l’ambiente.

«Per la classe 3A – conclude la scuola – questa è stata un’occasione di riflessione sull’importanza della preservazione degli spazi pubblici e un’opportunità di discutere le sfide ambientali. Questo gesto di educazione civica è stato vissuto con entusiasmo dalla classe, che alla fine ha raccolto diversi sacchetti di cartacce e rifiuti vari. Unendosi a migliaia di volontari in tutto il paese, la classe contribuisce a un crescente movimento che dedica tempo ed energie per ripulire il nostro Paese. Questo impegno collettivo rappresenta un passo fondamentale per scoraggiare comportamenti incivili e per contrastare il degrado dei nostri territori».