Don Lorenzo Milani è la figura di riferimento scelta dall’Istituto alberghiero Varnelli di Cingoli per ispirare gli studenti con i suoi valori nel centenario della nascita.

«Una particolare attenzione – fa sapere la scuola – viene come sempre dedicata ai numerosi nuovi iscritti delle classi prime che sono stati e saranno interessati da una serie di iniziative mirate ad aiutarli ad affrontare in modo sereno un momento di passaggio delicato come quello che stanno vivendo, riflettendo sull’importanza dell’educazione e dell’istruzione nella formazione della persona».

La dirigente scolastica Antonella Canova, i docenti e gli educatori del convitto hanno accolto studenti e genitori già dal pomeriggio di martedì 12 settembre quando, nella sala ristorante della scuola, si è tenuto un incontro durante il quale il personale ha fornito alle famiglie le informazioni indispensabili per il nuovo anno scolastico e tutti si sono resi disponibili a rispondere a dubbi e domande.

Gli studenti delle prime sono poi stati accolti nella mattina di mercoledì nella piazza del paese dove hanno ricevuto il saluto e gli auguri della preside per poi essere accompagnati dai proff nelle loro aule.



Il progetto accoglienza è continuato con le attività programmate per la mattina di martedì quando i ragazzi e le ragazze sono stati accompagnati al cinema-teatro Farnese dove sono stati accolti dai saluti della dirigente, del sindaco di Cingoli Michele Vittori e dell’assessore alla cultura Martina Coppari. Successivamente è intervenuto il professor Nicola Campagnoli, professore di lettere e autore del libro “Tre mesi di vacanza (e il posto fisso)” il quale ha contestualizzato la figura di Don Milani ed il suo approccio pedagogico nella contemporaneità facendo riflettere i ragazzi e le ragazze sull’importanza dell’educazione e dell’istruzione per un corretto inserimento nella società. Per l’occasione è stato anche realizzato un video di presentazione della figura di Don Milani e Don Paul, parroco di Cingoli, ha parlato ai ragazzi e alle ragazze della funzione sociale e formativa degli oratori. A conclusione della mattinata i ragazzi hanno potuto apprezzare la visione del film Scialla! (stai sereno) sui temi della genitorialità, dell’insegnamento e dell’importanza dello studio.