Un campo polivalente per i giovani cittadini e cittadine di Cingoli. Il Comune ha esaudito la richiesta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Il campo Polivalente installato nel piazzale Luigi Cipolloni, all’interno dei Viali cittadini, è stato inaugurato venerdì e resterà a disposizione della cittadinanza per 30 giorni; presenti il sindaco di Cingoli Michele Vittori, l’assessore allo Sport Luca Giovagnetti, la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Vanessa David e alcune scolaresche del locale Istituto comprensivo “E.Mestica”.



«La Giunta comunale – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco Michele Vittori – ha voluto condividere fattivamente la proposta avanzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, mettendo in atto tutti i dovuti provvedimenti per noleggiare un campo polivalente per dotare anche il centro cittadino di un luogo dove i nostri ragazzi possano praticare sport e divertirsi all’aria aperta».

Il campo polivalente potrà essere utilizzato gratuitamente da tutti i ragazzi e le ragazze, come anche dalle associazioni sportive e dalle istituzioni scolastiche per le pratiche sportive di propria competenza.