Alessandro Marchionni della classe 3G e Bihi Omaima della 5G dell’Istituto Tecnico Economico “A.Gentili” di Macerata sono partiti per la Cina per un viaggio-studio accompagnati dalla professoressa di Inglese Paola Palmucci: destinazione Taicang, splendida città a poca distanza da Shangai.

Il progetto è stato realizzato grazie all’associazione ViaSoccer che da anni, grazie all’impegno di Dario Marcolini e della dottoressa Sue Su, promuove le relazioni tra la città di Macerata e la Cina in nome del Padre gesuita Matteo Ricci, divulgatore della cultura occidentale e studioso della civiltà orientale, nonché promotore della diffusione del Cristianesimo in Cina. I giovani dell’Ite potranno vivere un’esperienza di totale immersione nella cultura cinese, conoscere le istituzioni, il mondo del lavoro, la scuola ed anche gli aspetti economici legati al marketing ed inerenti il percorso di studio intrapreso.

La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha espresso tutta la propria soddisfazione riguardo questo progetto, occasione per allargare gli orizzonti di un mondo sempre più connesso ed in relazione, con la ferrea convinzione che la Scuola deve farsi garante di tali iniziative, promuoverle e sostenerle.