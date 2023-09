Una bella esperienza per la classe 3°A della scuola secondaria di primo grado di Treia, che ha partecipato alla trasmissione televisiva “Generazione Z” di Rtv, televisione di Stato della Repubblica di San Marino.

La redazione giornalistica della trasmissione ha progettato e realizzato tre puntate che saranno mandate in onda nelle prossime settimane. Una puntata ha riguardato il Premio Teresa Sarti Strada di Emergency. Le alunne e gli alunni hanno parlato del lavoro premiato e delle scelte che quotidianamente possiamo fare per contribuire alla pace, giustizia sociale, diritti umani e solidarietà. In un’altra puntata hanno parlato dell’esperienza della web radio Paladini descrivendo la nascita della web radio e come progettano e realizzano le puntate. Infine, un’altra puntata della trasmissione è stata dedicata al concorso “Sulle vie della parità nelle Marche” che la classe 2°A ha vinto nello scorso anno. In particolare hanno raccontato il rapporto tra donne e le discipline Stem. Al termine delle varie registrazioni la classe ha effettuato una visita guidata agli studi televisivi, visitando le varie regie tv, gli studi di Radio San Marino, le sale montaggio e hanno scoperto tutte le attività che vengono svolte dai giornalisti, sia negli studi tv che radiofonici. La giornata è proseguita con una visita al bellissimo centro storico di San Marino.

«C’è soddisfazione per un dirigente scolastico nel vedere i suoi alunni ospiti di un prestigioso studio televisivo, nel ruolo di opinion makers, bravi quanto gli ospiti adulti – dice la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo – queste esperienze sono altamente educative per loro. Hanno poi il valore aggiunto del divertimento, del viaggio, della vacanza spensierata, tipica della loro giovanissima età».