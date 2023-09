Una giornata di ricordare quella di ieri per i ragazzi e le ragazze del consiglio comunale junior di Morrovalle, invitati a Roma dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana per la cerimonia del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione.

«Un momento di altissimo valore simbolico – scrive il Comune di Morrovalle – che coincide anche con il 30° anniversario del progetto didattico dei consigli comunali dei ragazzi, di cui all’epoca Morrovalle fu tra i pionieri. Proprio per questo è stata scelta la delegazione della scuola secondaria di primo grado Canale, con in testa la sindaca Noemi Paolucci, per rappresentare le Marche insieme ad altri 15 comuni di otto regioni italiane: Adrano (CT), Belpasso (CT), Cassano Magnago (VA), Castrocaro Terme (Forlì-Cesena), Concesio (BS),Eraclea (VE), Fiumicello-Villa Vicentina (UD), Francofonte (SR), Misterbianco (CT), Motta Sant’Anastasia (CT), Nicolosi (CT), Occimiano (AL), Putignano (BA), Quarto (NA); Sacile (PN), S. Giustina in colle (PD), Zevio (VR)».

I ragazzi e le ragazze morrovallesi, guidati dalla dirigente dell’istituto comprensivo Via Piave Arianna Simonetti, sono arrivati a Roma in mattinata per incontrare i ragazzi e le ragazze del consiglio comunale giovanile di Catania, accompagnati dal referente nazionale del progetto Giuseppe Adernò, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Parini della città siciliana.

«Fu infatti il comune di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, nel 1993, – prosegue il Comune di Morrovalle – a condividere con Morrovalle quell’esperienza allora così pionieristica ma che oggi coinvolge 650 realtà in tutta Italia».

Dopo l’incontro, visita ai Fori imperiali, pausa pranzo e nel pomeriggio raduno in piazza Montecitorio con tutti i sindaci delle altre delegazioni. Alle 17 tutti sugli scranni della Camera dei Deputati per assistere alla cerimonia del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, aperta dall’Inno di Mameli cantato da Andrea Bocelli e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi una rapida visita anche a Palazzo Madama, sede del Senato, prima di rientrare in serata a Morrovalle.

«Un’esperienza formativa importante, che contribuisce a rafforzare il legame tra i giovanissimi e le istituzioni».