Lezioni e partite libere di scacchi e dama si svolgeranno giovedì 21 settembre ai Giardini Diaz a Macerata dalle 15,30 alle 17,30. L’iniziativa è riservata a persone di ogni età e la partecipazione alla manifestazione è gratuita.

Le lezioni e partite libere vengono realizzate nell’ambito del progetto “Macerata e Corridonia insieme 2023”, finanziato dai comuni di Macerata Corridonia e dalla Regione Marche. Il progetto è realizzato dai Comuni di Macerata e Corridonia, da Asd Scacchi La Torre Smeducci, dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps e dal comitato provinciale dell’U.S. Acli di Macerata. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso il Circolo Acli S. Maria delle Vergini in via Galasso da Carpi 2 a Macerata.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3518607628.