«Buon anno scolastico a tutti i nuovi arrivati, con l’augurio che ogni giorno sia emozionante e che ci sia il desiderio di sperimentare e conoscere sempre». Così con qualche ora di anticipo le scuole primarie “IV Novembre” e “F.lli Cervi” dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri hanno aperto le loro porte ai bambini e alle bambine delle classi prime con una festa dell’accoglienza che ha permesso loro di prendere confidenza con il nuovo ambiente “da grandi” e di conoscere i docenti per un inserimento sereno e gioioso.

Venerdì 8 settembre, alle 17, accompagnati dai loro genitori, gli alunni e le alunne sono stati accolti dagli insegnanti per iniziare un viaggio che durerà cinque anni.

Tanti sguardi incuriositi, allegri e divertiti, alcuni impauriti, altri emozionati: ciò si è scorto appena le famiglie hanno varcato i cancelli delle scuole.

Simpatiche canzoncine all’ingresso hanno creato un’atmosfera accogliente e vivace e gli insegnanti, pronti ed entusiasti, hanno dato il via ad un percorso scolastico, ricco di emozioni ed intenso di esperienze per la crescita di quei piccolini che intraprendono una nuova avventura.

Il momento di festa insieme è iniziato con la visione di un breve cartone animato alla Lim, seguita da un piccolo laboratorio a più mani, dove genitori e figli hanno realizzato alcuni personaggi di fantasia che ritroveranno nei loro libri di testo.

«La scuola primaria- si legge in una nota dell’istituto – che conserva il suo fondamentale ruolo di agenzia educativa e le famiglie costituiscono insieme i pilastri per una crescita serena e responsabile di ogni bambino e bambina. Da sempre l’ Istituto Dante Alighieri ritiene di estrema importanza la sinergia tra le varie componenti al fine di promuovere e consentire lo sviluppo e la formazione di futuri cittadini».