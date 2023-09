«Ricordo agli studenti che l’apprendimento è un viaggio emozionante. Siate curiosi, esplorate, ponete domande e non abbiate paura di sbagliare, perché il vostro successo è il nostro successo. Insieme possiamo fare del nuovo anno scolastico un’esperienza straordinaria di crescita e realizzazione. Auguro a tutti un inizio pieno di ispirazione, successo e felicità». Non sono le parole di un’autorità politica o scolastica ma di Matteo Dezi, rappresentante di istituto del liceo Giacomo Leopardi di Recanati (sede Aldo Moro).

In una lunga lettera di inizio anno scolastico rivolta ai suoi colleghi e colleghe, Matteo esalta con entusiasmo il mondo scolastico e sottolinea il ruolo attivo di studenti e studentesse.

«Con l’inizio di un nuovo anno scolastico – scrive – ci troviamo di fronte a una meravigliosa opportunità di apprendimento, crescita e scoperta. In qualità di rappresentante di Istituto del Liceo Leopardi di Recanati voglio estendere i migliori auguri a tutti gli studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori, per una partenza fruttuosa e soddisfacente. L’anno scolastico è un capitolo fondamentale nella vita di ogni studente; un ciclo in cui nuove conoscenze vengono acquisite, obiettivi vengono raggiunti e amicizie crescono; un’opportunità per maturare non solo culturalmente, ma anche sotto il profilo personale».

Evidenzia poi il ruolo dei rappresentanti e i risultati ottenuti: «Il nostro impegno, quali rappresentanti, è quello di contribuire a fornire un ambiente di apprendimento sicuro, stimolante e inclusivo in cui ogni studente può elevarsi». Ricorda quindi il ritorno alla normalità post covid con il regolare svolgimento di conferenze, manifestazioni sportive, laboratori, gite, eventi. «Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, affrontato sfide e raggiunto obiettivi importanti come comunità scolastica. Siamo cresciuti non solo come individui, ma anche come gruppo, imparando a lavorare insieme, ad ascoltare le diverse opinioni e a trovare soluzioni comuni. Il ruolo di rappresentante di Istituto ci ha insegnato tanto. Abbiamo imparato l’importanza di essere leader responsabili, di saper ascoltare e dare voce alle esigenze e preoccupazioni degli studenti e cercato di essere un punto di riferimento, di portare avanti idee, proposte e di lavorare per il bene di tutti. Noi rappresentanti abbiamo speso molta energia per permettere un ritorno alla normalità sotto ogni punto di vista. Ci siamo candidati con la volontà di portare a compimento un programma e così è stato fatto».

Matteo Dezi continua con le iniziative portate a termine nel corso dell’anno passato: «Le assemblee si sono svolte al palazzetto sportivo tutti insieme con la partecipazione di ospiti illustri ma dando anche spazio a momenti di svago e divertimento. In modo particolare ricordo le assemblee di dicembre e di aprile quando sono stati trattati argomenti importanti come lo sviluppo sostenibile e il mondo della tecnologia e dei social ma durante le quali sono stati fatti giochi, attività e si è addirittura ballato. Dopo anni e anni è stata organizzata la settimana bianca. Un ringraziamento particolare va a chi ci ha preceduto e agli studenti che si sono prodigati in tal senso. Noi abbiamo creduto molto in questo progetto considerato quale importante occasione per i ragazzi di apprendere uno sport e abbiamo voluto portare a termine questa sfida. Il ruolo di un rappresentante infatti, non si deve limitare a approvare i progetti e “lasciar fare” ai tecnici, ma significa seguire il loro andamento e cercare di portarli a termine. Contemporaneamente alla settimana bianca si sono svolte le giornate culturali. I ragazzi e le ragazze hanno potuto esprimere loro stessi, tenere corsi o prenderne parte e c’è stata una condivisione di conoscenze incredibile, alla quale hanno contribuito anche ospiti esterni. Abbiamo poi realizzato il progetto (di chiara matrice americana) degli annuari. Gli studenti lo hanno accolto fin da subito e ci sono stati numerosi ordini. Allo stesso modo abbiamo realizzato il merchandising del liceo: felpe, magliette, gadget adatti per tutte le occasioni. È stato poi riattivato il servizio merenda, sono state installate le macchinette ma soprattutto i distributori dell’acqua. Dei risultati che ci inorgogliscono e ci riempiono di soddisfazione in quanto punti del nostro programma sui quali abbiamo investito molto. La hall della sede di Aldo Moro è stata ammodernata con divanetti, sgabelli, tavoli e sedie nuove divenendo un punto di ritrovo e un luogo dove gli studenti possono fermarsi a pranzare in attesa dei corsi pomeridiani. È stato approvato il nuovo logo della scuola, realizzato dall’indirizzo grafico del Bonifazi ed è stato applicato alla documentazione, ai gadget e sta fornendo un’immagine rinnovata dell’istituto. È stata organizzata la festa di Istituto, appuntamento irrinunciabile per concludere in bellezza l’anno scolastico. E’ stato organizzato il mercatino dei libri usati a luglio».

Discorso a parte per lo sport: «Abbiamo organizzato i tornei studenteschi di calcetto, occasione per divertirsi tutti insieme. Siamo convinti che lo sport nella scuola debba avere un ruolo di primo piano come strumento di formazione, di lotta al disagio e alle devianze giovanili e che l’offerta formativa sportiva debba essere il più possibile ampliata; l’organizzazione di tornei va in questa direzione. Rimanendo in tema, la scuola ha ottenuto un finanziamento importante dalla Provincia per la riqualificazione delle aree sportive esterne della sede del liceo di Via Aldo Moro. Fondi che ci permetteranno di ristrutturare il campetto e renderlo più funzionale, più sicuro, più accessibile. Un ringraziamento alla Provincia di Macerata, al presidente Sandro Parcaroli, che si dimostra vicino ai territori, e alla Consulta provinciale degli Studenti, con la quale abbiamo creato una “filiera” rappresentativa per portare le nostre istanze ad un livello sovrascolastico. In quest’anno scolastico, continueremo a perseguire l’eccellenza educativa, promuovendo una cultura di rispetto, diversità e collaborazione. Ci sono ancora tante cose da fare, tanti progetti da condividere con la scuola. Agli insegnanti, al dirigente e al personale scolastico, un ringraziamento per l’ instancabile impegno nell’educare e guidare le nuove generazioni. Sono loro la forza trainante del nostro Istituto, e il loro contributo è inestimabile».