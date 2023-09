Un pomeriggio di colori ed allegria ha animato la bellissima piazza Del Popolo, luogo simbolo della città di San Severino, che è tornata ad ospitare il festival “Una Piazza da Bimbi”, rassegna dedicata ai più piccoli e promossa dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia e dal Comune con la collaborazione dell’associazione La Valigia delle Meraviglie e dell’associazione Virgilio Puccitelli.

Tante le famiglie che hanno scelto di trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme ai propri figli e figlie prima del ritorno a scuola.

Super contente bambine e bambini impegnati a seguire i laboratori di educazione musicale attiva “Fare Musica”, promosso dall’associazione Virgilio Puccitelli, il laboratorio “Piccoli Masterchef”, le spiegazioni della dottoressa Elisa Pelati sulla corretta alimentazione, le letture ad alta voce di Giaconi Editore, il laboratorio “Avalon Games” dedicato ai fumetti e ai giochi di ruolo.

La piazza è stata poi rapita dallo spettacolo di comicità, magia, acrobazie, poesie e follia “All’Incirco Varietà”, uno spettacolo a metà strada tra circo, teatro e cabaret.

Un varietà surreale pieno di magia bizzarra, acrobazia e poesia. Domenico Lannutti e Gaby Corbo, in arte Pippu ovvero Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, hanno proposto un crescendo pirotecnico che ha letteralmente rapito tutti facendo ridere di pancia, vagabondare con la testa e sognare con il cuore.

In piazza Del Popolo presi d’assalto anche i gonfiabili, il truccabimbi e le altre attrazioni del colorato pomeriggio.

Soddisfattissima della buona riuscita dell’iniziativa l’assessora comunale al Turismo e ai Servizi alla Famiglia, Michela Pezzanesi, che ha voluto ringraziare tutte le associazioni settempedane, e non solo, coinvolte nell’organizzazione dell’evento e Gabriele Prato per l’assistenza tecnica alla manifestazione oltre al gruppo biker settempedano dei Black Scorpions.