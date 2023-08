Laboratori, caccia al tesoro, astronomia, dj set, eventi formativi, giochi e tanto divertimento: da venerdì 1 a domenica 3 settembre Colmurano si accende con Magicabula, l’iniziativa per l’infanzia arrivata alla sua 27esima edizione.

Nata nel 1996 dalla creatività di alcuni amministratori e abitanti di Colmurano, la manifestazione è stata portata avanti nel corso degli anni con un entusiasmo crescente e con la certezza che per creare un futuro migliore è fondamentale mettere al centro i bambini e le bambine. Questo ha significato formare anche gli adulti, proponendo tavole rotonde e convegni per famiglie, amministratori pubblici, personale educativo-scolastico.

Proprio la riflessione dell’adulto torna in primo piano in questa edizione di Magicabula con due eventi formativi che il 2 settembre vengono dedicati a genitori e a docenti, per una comprensione del mondo del bambino e una miglior gestione di competenze trasversali fondamentali per il benessere dell’individuo.

La principale forza di Magicabula consiste sempre nel coinvolgere tantissime persone e realtà, sia nella programmazione che nell’organizzazione, dai cittadini e le associazioni del paese, alle insostituibili “magliette gialle”, dagli educatori ai tanti partner nuovi: quest’anno è stato coinvolto il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, organizza tre laboratori, di cui due il sabato 2 settembre.

Gemallaggio inedito anche con il Friku Festival per un sabato denso di eventi per bambini e famiglie a Colmurano, che si concluderà con l’ultimo spettaco lo della rassegna: la compagnia Unico in “L’ultimo dei miei cani”. Non mancheranno ovviamente i classici gonfiabili, i giochi in legno, il trenino e anche un planetario all’interno della sala consiliare del Comune di Colmurano. Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto “migliore” e l’amministrazione comunale di Colmurano è convinta che questo valga soprattutto per i bambini e le bambine.