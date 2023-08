Grande successo per “Giochi e libri sul vialetto”, il festival culturale e ludico che questa estate ha animato, con quattro appuntamenti, il vialetto sud, in piazza XX Settembre a Civitanova.

Organizzato dall’associazione Playful, in collaborazione con Natural Toys, il festival ha alternato esposizioni di libri, interventi di scrittori e illustratori e tanti laboratori ludici intelligenti.

Grande la partecipazione di grandi e piccoli che hanno avuto l’opportunità di divertirsi con giochi ludici e sportivi, family games, laboratori creativi, artistici e molto altro.

«Un’iniziativa lodevole – ha detto l’assessore alla Politiche Giovanili Francesco Caldaroni – è importante offrire ai nostri bambini eventi come questi che creano aggregazione e condivisione, ma allo stesso tempo incentivano la lettura e la socialità rispetto ad un uso sempre più incontrollato di cellulari e tv».

Soddisfazione anche per le organizzatrici, tre civitanovesi della Playful. «Sono state tante le famiglie che hanno partecipato a queste serate – fa sapere una di loro Mariana Badulescu – Tutti insieme abbiamo imparato tante cose giocando e soprattutto abbiamo trascorso delle piacevoli serate in compagnia offrendo a grandi e piccoli la possibilità di staccare dall’uso dei cellulari, attraverso un modo diverso e alternativo di trascorrere il tempo. Ringrazio l’assessore Francesco Caldaroni che si è dimostrato sensibile, attento e aperto a questo progetto, la casa editrice marchigiana Giacconi che è intervenuta tramite scrittori ed illustratori e la collaboratrice di Nidi domiciliari della Mille Storie Lab di Civitanova».