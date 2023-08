Lo sguardo che si proietta verso il futuro, ma la memoria che riporta al passato: le giornate trascorse in spiaggia, i giochi, il relax sotto gli ombrelloni e poi ancora i tuffi nell’acqua, con gli occhi pieni di albe e tramonti in riva al mare. Sono solo alcuni dei momenti che hanno disegnato l’estate all’interno delle comunità della Pars.

Le Comunità Educative per minori della Pars hanno offerto a ragazzi e ragazze l’opportunità di socializzare e divertirsi insieme, imparando cose nuove. Non sono state fermate dal caldo torrido le Comunità Villa Murri di Porto San Giorgio, Il Fiordaliso e il Melograno di Morrovalle, La Priora e Le Sibille di Montefortino, che hanno vissuto, insieme ai ragazzi e alle ragazze, una stagione ricca di iniziative da portare nel cuore.

Gli ospiti della comunità hanno avuto anche la possibilità di fare escursioni in montagna tra sentieri e boschi, grazie alla disponibilità delle guide del Caidi Fermo e Amandola, che hanno accompagnato i ragazzi e le ragazze nella scoperta dell’entroterra. Non solo montagna, ma anche laghi, fiumi, zoo e teatri per un’estate ricca, dunque, di natura, arte e cultura.

Poi le gite in barca a vela grazie all’Associazione Liberi nel vento e ancora la possibilità per gli ospiti di raccontare l’ambiente marino e il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, attraverso il progetto “Rientro al porto”.

Tantissimi, quindi, i momenti formativi a cui hanno partecipato i ragazzi e le ragazze delle comunità, come i laboratori e le attività settimanali, grazie ai quali hanno avuto la possibilità, poi, di esporre gli oggetti creati, durante il mercatino estivo di Porto San Giorgio.

«Immancabili – si legge in una nota della Pars – le cene estive nei giardini delle Comunità, con giochi, musica e risate in compagnia. Un lavoro certosino, quello degli operatori e dei responsabili, che hanno pensato ai modi migliori per permettere ai loro ospiti di conoscersi, per poi proiettarsi verso il mondo, trovando la propria strada.

Ma ora, purtroppo, l’estate sta finendo ed è giunto il momento di pensare alla scuola. C’è chi ha ricominciato i compiti per le vacanze e chi sta visitando le nuove scuole. Quel che è certo è che, grazie alle esperienze vissute in compagnia delle Comunità della Pars, lo zaino dei ragazzi e delle ragazze sarà pieno di nuove consapevolezze.

La Pars ringrazia tutti i volontari, gli operatori, le Amministrazioni comunali e le Associazioni che si sono resi protagonisti, insieme ai ragazzi e alle ragazze, della costruzione di un percorso formativo non indifferente, grazie alle tantissime attività realizzate».