La selezione Marche a trazione biancorosse festeggia lo Scudetto di beach volley al Trofeo delle Regioni. Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 3 agosto, una coppia di Lubini ha alzato al cielo la coppa della diciassettesima AeQuilibrium Cup a Cesenatico. A sbaragliare tutti gli avversari sotto la guida di Alessandro Lorenzoni ci hanno pensato le giovani promesse dell’Academy Volley Lube, Diego Dolcini di Osimo e Matteo Iurisci, abruzzese di nascita, ma cresciuto a Civitanova e figlio d’arte.

Il duo marchigiano ha chiuso in bellezza il Trofeo delle Regioni, prima con il successo in Semifinale per 2-1 contro il Piemonte, poi con la grande performance di ieri nella Finalissima condotta fin dai primi scambi. Eloquenti i parziali del 2-0 (21-15, 21-13) inflitto all’Alto Adige dei rivali Alex Natoli e Laurin Zoschg. A sette anni di distanza le Marche tornano così sul gradino più alto del podio del Trofeo delle Regioni Beach targato AeQuilibrium. L’ultima affermazione risaliva al 2016.

Giampiero Freddi (responsabile Academy Volley Lube): «La Cucine Lube è una società che ha sempre investito sui giovani. C’è dietro una grande organizzazione con tecnici molto validi che insegnano a giocare a pallavolo ai ragazzi fin da bambini. Così come la serie A, anche le giovanili sono da tanti anni ai vertici della pallavolo nazionale per l’indoor. La vicinanza a Civitanova fa sì che anche l’attività di beach sia diventata terreno fertile per i nostri atleti e questo è il risultato. Sono orgoglioso di questi ragazzi e del bellissimo traguardo che resterà nei loro ricordi. Ora però prendiamoci una piccola pausa e poi si ritorna in palestra. Ci aspettano grandi imprese nella nuova stagione».