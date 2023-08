Le fate magiche, meglio conosciute con il nome di “Winx”, di Iginio Straffi, regista e produttore di Gualdo arrivano da protagoniste al Giffoni Film Festival, il cinema per ragazzi.

La mini serie, realizzata grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Rainbow, di cui Straffi è il fondatore, si articola in otto episodi e sarà diffusa all’estero in nove lingue diverse (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese).



La produzione è pensata per descrivere al grande pubblico internazionale quelle che sono le bellezze, ad esso sconosciute, del nostro paese. Per mostrare le più insolite località d’Italia, attraverso l’incontro tra bellezza, storia e cultura, che da vita a una ricchezza storica, culturale e naturalistica di forte rilievo. Le fatine, attraverso il loro linguaggio giovanile, saranno le testimonial di questo viaggio attorno alle meraviglie del nostro paese.

Un piccolo estratto della serie è stato proiettato all’interno della Sala Lumiere, al Giffoni Film Festival, al quale ha poi fatto seguito un quiz relativo alle bellezze esplorate, durante il viaggio, da Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna.

Le fate più famose della storia, ideate da Straffi nel 2004, sono ad oggi un fenomeno capace di interpretare quelli che sono i sogni e i bisogni del pubblico, abbattendo qualsiasi limite culturale, forti dei valori più importanti, come amicizia, coraggio e generosità.