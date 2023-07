Un successo raccontato dai numeri da capogiro quello della terza edizione del Nyco (Network Youth Choir Orchestra) Music Camp & Tour 2023. Progetto che trasforma la musica in uno strumento di dialogo e condivisione tra i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 20 anni e la popolazione adulta dell’Alto Maceratese, creando una vera e propria grande orchestra e un coro giovanile.

I 5 concerti si sono tenuti in 5 comuni differenti, Castelraimondo, Camerino, Pollenza, San Ginesio e Tolentino. 2mila sono le presenze registrate tra gli spettatori. E poi ancora 34 i partner tra associazioni, scuole, enti pubblici, privati e sponsor, 140 gli iscritti tra coro di voci bianche, coro giovanile, orchestra junior, Nyco e Senior e, infine, 32 docenti coinvolti. Il tutto in 5 giorni di camp formativi.



«La terza edizione del music camp e Tour Nyco ha superato ogni tipo di aspettativa – commenta con entusiasmo Vincenzo Pierluca, direttore artistico del progetto – Una vera ondata di entusiasmo e bravura dei ragazzi e delle ragazze ha emozionato il pubblico. Tutte le componenti del progetto, coro di voci bianche, coro giovanile, orchestra junior, orchestra Nyco e la nuova esperienza del Nyco Senior, hanno vissuto intensamente questi giorni di preparazione e poi di esibizione. I docenti si sono contraddistinti per professionalità e dedizione, contribuendo alla formazione artistica ma anche a quella personale di ogni singolo allievo. Nei concerti oltre ad eseguire il repertorio studiato, – continua – ci siamo confrontati con realtà artistiche e didattiche del territorio ospitando “Il palco-laboratorio musicale” di Civitanova nella serata di Pollenza e il giovane, ma già affermato, cantautore fermano Samuele Di Nicolò a San Ginesio. La musica, ispirata dal tema della pace, ha fatto da collante tra tutte queste esperienze formative contribuendo al successo in termini artistici, culturali e formativi. Ringrazio il maestro Luca Verdicchio per gli arrangiamenti e le orchestrazioni che l’orchestra Nyco ha eseguito con perizia e entusiasmo».

Sono dello stesso entusiasmo anche la Presidente dell’Istituto Musicale “N. Vaccaj” APS, ente capofila del progetto, Milena Mengoni e il coordinatore Piero Pietrani.



«La musica suonata e cantata e l’alchimia delle relazioni tra i ragazzi, i docenti, i genitori, gli ospiti, le autorità intervenute, hanno concesso di realizzare un progetto, per certi versi utopico e visionario – conclude Pierluca – Per questo ci sembra doveroso ricordare le importanti collaborazioni tra la nostra organizzazione e le Istituzioni formative partner del progetto: Unicam ha organizzato per i nostri ragazzi due laboratori didattici di alta formazione, l’Arcom ha concesso ai coristi Nyco di lavorare con Marcella Polidori, tra le più importati esperte di vocalità a livello internazionale, il Conservatorio Statale “G.B, Pergolesi” di Fermo ha ideato un laboratorio sonoro frutto del dipartimento di didattica della Musica. Il percussionista Adriano Achei ha trasmesso la propria esperienza e professionalità al gruppo delle percussioni Nyco tramite un laboratorio di alto valore formativo».

L’ultima tappa, che chiuderà l’edizione, sarà quella di Petriolo, il 3 settembre.