Quarto ed ultimo appuntamento con Estate da favola 2023 la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie di Civitanova ideata da Marco Renzi e promossa quest’anno nello spazio all’aperto del cinema Cecchetti.

Giovedì 27 luglio sarà festa grande: per l’ultimo appuntamento arriveranno I tre porcellini, uno spettacolo della compagnia veneta Panta Rei che rilegge la celeberrima storia dei tre porcellini, minacciati dal terribile soffio del lupo, in chiave comica e divertentissima. In scena tre attori/clown condurranno il pubblico attraverso i mille pericoli che i poveri porcelli dovranno affrontare. Storia di furbizie e di amicizia, perché da soli nessun ostacolo è superabile, nello stare insieme, nella solidarietà e nella collaborazione invece, tutto è possibile, anche sconfiggere il lupo.

Soddisfazione per la risposta di pubblico che questa stagione ha fatto registrare è stata espressa dall’assessora al turismo Manola Gironacci che ha sottolineato come tantissime famiglie di Civitanova e non solo, abbiano affollato lo spazio del Cecchetti tutti i giovedì di programmazione e come questo progetto sia cresciuto di settimana in settimana, trasformandosi in luogo di incontro, di festa e di socialità, per tutti, grandi e piccoli. L’inizio dello spettacolo è previsto alle 21,15, l’ingresso è libero.