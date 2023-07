Un evento per la consegna dei diplomi. Nella bella cornice di Villa Giustozzi a Pollenza la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni e alle alunne dell’Ite “Gentili” di Macerata tra i quali quelli del Progetto Sport che hanno iniziato la loro avventura cinque anni fa; oltre ai diplomati dell’anno scolastico 2022/2023 presenti anche i ragazzi e le ragazze che hanno sostenuto l’esame di Stato nel 2021/2022.

L’evento, condotto dalla dirigente Alessandra Gattari, ha visto molti ospiti chiamati a condividere il momento della consegna con le studentesse e gli studenti: Laura Sestili in rappresentanza della provincia di Macerata, l’arbitro di serie A di Calcio Juan Luca Sacchi, la maestra di Scherma Carola Cicconetti, il presidente del Centro Nuoto Macerata Mauro Antonini e il suo braccio destro Franco Pallocchini, l’amministratore delegato della Cucine Lube Volley Civitanova Albino Massaccesi, il presidente del Coni provinciale Fabio Romagnoli, il presidente del Consiglio d’Istituto Massimo Marchionni, l’ex dirigente dell’Ite Pierfrancesco Castiglioni, la 114^ Squadriglia Radar Remota di Potenza Picena con cui l’Istituto ha avviato una proficua collaborazione, per l’occasione rappresentata dal tenente vernice e dal 1° luogotenente Loliva.

Molto sentiti i ringraziamenti della professoressa Paola Galli, coordinatrice del Progetto Sport, che ha ricordato con orgoglio l’inizio di questo percorso, cinque anni fa con due classi e che a settembre venturo ne vedrà ben sette nel totale di quelle dell’ITE.

Tra sorrisi, interventi scherzosi dei presenti e tanta emozione, di fronte ad una folta platea, la dirigente Gattari ha ringraziato tutte le figure che operano nell’Istituto fra cui gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici. Applausi ai docenti presenti all’evento e alle famiglie, nonché alle docenti coadiutrici Cinzia Cecchini e Federica Manoni, tutti impegnati nel condividere l’importanza della cooperazione nel processo educativo, per il bene comune della comunità scolastica.

La serata è proseguita all’insegna di un lieto momento conviviale allietato dal gruppo musicale “Route 77”, solida formazione con un vasto repertorio di alta caratura tra rock, blues e musica d’autore, magistralmente interpretato, tra gli altri, dalla splendida voce di Elisa Tartabini con la spalla di eccezione di Pierfrancesco Castiglioni, sul ritmo di un vulcanico Vando Scheggia.