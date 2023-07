“Il mio Paese attraverso gli occhi dei bambini” è il nome del progetto che dà voce all’infanzia di Potenza Picena. I bambini e le bambine dai 3 ai 13 anni hanno realizzato dei piccoli capolavori che hanno come oggetto i luoghi più rappresentativi del nostro territorio. I disegni sono stati esposti in una mostra all’interno del centro Mente e Corpo in Movimento e saranno utilizzati come cartoline turistiche in distribuzione sia a Potenza Picena che a Porto Potenza Picena.

L’iniziativa è stata organizzata da Mente e Corpo in Movimento con la collaborazione delle Associazioni Commercianti e delle Pro Loco di Potenza Picena e Porto Potenza Picena con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Il ricavato della vendita delle cartoline turistiche con i disegni dei bambini e delle bambine che hanno partecipato a questa bella iniziativa, sarà interamente devoluto in beneficenza.