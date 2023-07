Grande festa di fine anno scolastico nei giorni scorsi al ristorante Dream di Recanati. E’ stata organizzata dai rappresentanti delle classi terze della scuola secondaria San Vito (istituto comprensivo “N. Badaloni”). Presenti alunni, alunne, genitori, docenti e dirigenti.

Una splendida serata pensata per festeggiare la fine di questo percorso scolastico e degli esami di Stato a cui hanno partecipato circa 200 persone. Lucas Voice Dj Montenovo ha animato la serata con musica, canti, balli e tanti momenti di animazione e condivisione. Ci sono stati giochi divertenti come la gara karaoke in cui si sono sfidati, a suon di musica, il gruppo dei genitori, quello dei professori e quello dei ragazzi e delle ragazze dove i due giudici, la dirigente scolastica e la Dsga dell’IC Badaloni, hanno avuto l’arduo compito di decretare il vincitore con tanto di trofeo e premio finale.

Non potevano mancare i momenti più nostalgici e commoventi come “L’angolo della dedica” dove i ragazzi, le ragazze ed alcuni rappresentanti hanno dedicato un pensiero ai professori ed a tutti i presenti, ricordando il tempo e le avventure passate insieme. Poi la proiezione di un video ricordo in cui sono state mostrate tutte le immagini più belle e significative di questi tre anni di scuola secondaria e qualche lacrima alla fine è inevitabilmente scesa.

Ed ancora il festeggiamento del pensionamento della professoressa Gasparroni che raggiunge il meritato traguardo, dopo tanti anni di insegnamento della lingua inglese e di vari corsi di tedesco. Anche i professori hanno voluto esprimere il loro orgoglio ed affetto con un bellissimo segnalibro dei “ricordi”, con il quale potranno rivedere in ogni momento le foto delle indimenticabili gite vissute insieme.

Infine un brindisi e le torte, una per ogni sezione, per chiudere in bellezza ed augurare ai ragazzi un nuovo buon inizio di studi, in una serata che rimarrà nei ricordi e nei cuori di tutti i presenti.

«Quando c’è collaborazione- scrivono le rappresentanti della scuola – interesse, partecipazione, rispetto e stima tra le parti, si possono realizzare questi bei momenti da condividere insieme. L’idea di questa festa in grande è nata dalla volontà dei ragazzi, dopo aver vissuto i difficili anni di restrizioni dati dalla pandemia, di ritrovarsi e festeggiare tutti insieme. C’è voluto tanto impegno e passione ma noi rappresentanti ci siamo aiutate e supportate a vicenda ed alla fine pensiamo di essere riuscite nell’intento di lasciare un bel ricordo per tutti»