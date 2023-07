Cinque “Lubini” convocati per il Regional Day di beach volley. Su invito della Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regione Marche, martedì 11 luglio, a partire dalle 15, il centrale Xavier Alfieri (classe 2008), il libero Diego Dolcini (2007), lo schiacciatore Alessandro Fermani (2006), il centrale Samuel Lanciotti (2008) e lo schiacciatore Alessandro Talevi (2006) si ritroveranno al Beach Stadium di Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino per le sessioni di allenamento. I tesserati dell’Academy Volley Lube, convocati grazie alla segnalazione di Alessandro Lorenzoni, responsabile regionale Fipav per il Beach Volley, potranno contare sulla presenza di Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, entrambi tecnici del Settore nazionale.