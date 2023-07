Ha aperto le danze sabato 1 luglio la mostra inerente allo spettacolo teatrale “Odisseo – quell’uom di multiforme ingegno” del liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata.

La mostra rappresenta un lavoro di un intero anno scolastico sulla progettazione, creazione e realizzazione della scenografia, dei costumi e dei gioielli degli indirizzi della scuola: architettura e ambiente, design metalli e moda , audiovisivo e multimediale.

Una mostra curata armonicamente e minuziosamente dalle professoresse Lucia Indellicati, Lucia Staffolani, Simona Pagliari, Aurora Palazzetti.

Con la presenza della dirigente scolastica Sabina Tombesi, l’assessora alla cultura di Urbisaglia Cristina Arrá, l’altra referente del progetto la professoressa Roserita Calistri e della regista ed insegnante di teatro Fabiana Vivani si è concretizzata un’esposizione elegante e dettagliata degli elaborati degli studenti iper creativi del liceo.

Come consuetudine la scuola realizza i progetti teatrali al suo interno- unendo didattica, estro, talento finalizzati all’allestimento teatrale.

Dopo lo spettacolo di sabato 9 luglio alle 21 30 all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia, la mostra sarà arricchita da alcuni costumi presenti nella rappresentazione e sarà visitabile nel Teatro Comunale fino al 2 settembre.

Si ringraziano in primis gli studenti per l’impegno profuso, lo slancio creativo e la proficua collaborazione con il Comune di Urbisaglia.