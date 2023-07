Il periodo conclusivo dell’anno scolastico 2022-2023 ha visto alla secondaria di primo grado “D.Alighieri” di Macerata la nuova edizione di un progetto già precedentemente sperimentato, il “Progetto vela”.

Gli alunni e le alunne delle classi seconde della scuola hanno accolto favorevolmente la proposta,infatti la partecipazione è risultata pressoché totale, all’insegna di una inclusività che ben si è coniugata con l’originalità della proposta. Ci riferiamo infatti allo sport “Vela”, poco conosciuto dal grande pubblico e poco praticato, ma con alle spalle una storia secolare e un alfabeto di conoscenza e competenze imprescindibili e profondamente legate alla nostra tradizione “marinara”.

Il corso è stato guidato dall’istruttrice federale Valentina Stronati del “Centro velico” di Civitanova e si è articolato in quattro lezioni, una teorica e tre pratiche svolte per l’appunto a Civitanova al centro velico nei pressi del porto.

La lezione teorica, a scuola, ha aperto ai ragazzie alle ragazze un mondo sconosciuto, costruito sul supporto di un lessico specifico fatto di termini affascinanti e “nuovi”.

Le lezioni pratiche si sono svolte su piccole imbarcazioni chiamate “optimist” e” laser 420”.

«I ragazzi ele ragazze – scrive la scuola – hanno sperimentato tecniche e movimenti, hanno appreso come si “arma” e “disarma” una barca, quali sono i principali venti nonchè i più utilizzati nodi marinari.Tutte le lezioni del corso hanno suscitato entusiasmo nei ragazzi e partecipazione nelle loro famiglie. Nulla ha potuto fermare i nostri piccoli grandi “lupi di mare”».