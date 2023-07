Bartolazzi Day, è stato un successo l’evento organizzato dalle famiglie della Scuola dell’Infanzia del centro storico di Corridonia. Giovedì pomeriggio in allegria organizzato dai genitori della scuola dell’Infanzia Bartolazzi, che hanno riunito nel Parco di Villa Fermani tutte le famiglie, le insegnanti e il personale al completo, per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Dopo anni in cui è stato impossibile ritrovarsi, questa è stata l’occasione voluta e tanto attesa per stare insieme e condividere un momento di festa.

Pic-nic, bolle di sapone e musica hanno fatto da cornice ad un favoloso pomeriggio, nel quale non sono mancati i saluti speciali delle colleghe, dei bambini e delle famiglie alla maestra Lorella Farroni e alla collaboratrice scolastica Antonietta Vitali, che da settembre saranno “in vacanza”, dopo aver dedicato tantissimi anni a questa scuola. Oltre a tanto divertimento, quindi, molte sono state le emozioni da tenere nel cuore.