Nel bosco di Hansel e Gretel

Torna a Civitanova “RìEstate da favola” la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie, con alcune novità: spazio nuovo, quello all’aperto del Cinema Cecchetti e nuovo giorno della settimana, il giovedì.

Tutti i giovedì del mese di luglio, con inizio alle 21,15, sarà possibile partecipare alle vicende delle più belle e note favole di tutti i tempi, quelle che non passano mai di moda e che mantengono inalterata la loro capacità di parlarci ed emozionarci.

Il progetto, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova Marche, è attivato d’intesa con l’Azienda “Teatri di Civitanova” e fa parte del Marameo Festival 2023, un format giunto al suo settimo anno di vita che vede insieme cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e quaranta Comuni, per quella che nei fatti è la più grande festa del teatro per le nuove generazioni oggi in Italia.

La direzione artistica è di Marco Renzi.

Primo appuntamento giovedì 6 luglio, con la compagnia “Tieffeu-Teatro di Figura Umbro” di Perugia, una formazione riconosciuta da sempre dal MIC-Ministero della Cultura, come compagnia di rilevanza nazionale per il Teatro di Figura. Presentano “Hansel e Gretel” e ce lo racconteranno con la loro specificità, vale a dire con pupazzi mossi a vista dagli animatori, una tecnica molto suggestiva in cui è possibile vedere lo sforzo e la maestria che occorre per dar vita ad un pupazzo, trasformando un oggetto inanimato in qualcosa di vivo, capace di emozionarci. I bimbi e le bimbe entreranno nel fitto del bosco, vedranno la terribile strega e tutte le vicende che questa favola porta con sé, da oltre due secoli.

L’inizio è previsto alle 21,15, l’ingresso è libero.