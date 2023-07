Organizzare un intero pomeriggio per far divertire bambini, bambine, ragazzi, ragazze e adulti a costo quasi zero si può. Quanto avvenuto a Muccia nel pomeriggio di domenica dimostra che in fondo le cose semplici sono ancora le migliori, quelle che ricordano la gioventù ai grandi e fanno scoprire ai più piccoli che c’è un mondo reale che vale la pena di godersi. Dalla staffetta con l’acqua alla corsa con le uova, passando per giochi semplici ma coinvolgenti: in tanti si sono ritrovati per prendere parte ad un momento di comunità e di gioia.

«Domenica pomeriggio – racconta Raffaela Trojani, assessora alle politiche giovanili del Comune di Muccia – abbiamo deciso di dimenticare smartphone, Wii e serie Tv, di goderci un pomeriggio di sole e stare tutti insieme all’insegna di giochi tradizionali. Abbiamo fatto il tiro della fune, la corsa con i sacchi e quella delle carriole, abbiamo fatto giochi con l’acqua, tiri al bersaglio e tanto altro. Sopratutto abbiamo visto divertirsi insieme grandi e piccoli».