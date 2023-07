Una autentica “Festa della vita”. E’ il mood del concerto estivo dei Pueri Cantores che si terrà a Macerata, nell’Orto dei pensatori mercoledì 12 luglio alle 21,15. L’appuntamento a vent’anni dal primo concerto estivo del coro. «Poiché nelle occasioni di festa è bello riunire la famiglia – fanno sapere i Pueri – ai cantori di oggi si affiancheranno anche alcuni dei tanti che hanno prestato la propria voce nei concerti degli scorsi anni». Accompagnerà il coro una band di giovani musicisti, che vede alle chitarre Luca Paolucci e Nicola Marconi, al basso Andrea Zaccari, alle tastiere Tullio Gualtieri, alla batteria Riccardo Spreca.

«L’estate del 2003 – spiega il maestro Gianluca Paolucci – viene ricordata per esser stata la più calda degli ultimi 100 anni. Per i Pueri Cantores di Macerata, però, è anche quella in cui per la prima volta ha preso vita un progetto inedito e impensato ma non meno “caldo”, a ben vedere, come quello di tenere un intero concerto di musica pop, all’aperto, con accompagnamento di una band in piena regola. In tutte le molte edizioni successive nel tempo, l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze e la calorosa accoglienza del pubblico hanno sempre caratterizzato questo evento, divenuto ormai una vera e propria tradizione per la città, interrottasi solo a causa della pandemia, ma ripresa già nel 2022 in una location più raccolta come quella dell’Orto dei Pensatori. A vent’anni di distanza da quella prima data, il concerto di quest’anno, dal titolo “Viva la Vida!”, prende le mosse dal celebre brano omonimo portato al successo dai Coldplay, a cui faranno seguito pezzi del repertorio pop-rock internazionale, dagli U2 ai Beatles, dagli Oasis ad Aretha Franklin, dai Lumineers a David Bowie… e tanti altri».