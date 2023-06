Storico appuntamento per la formazione under 14 targata Cbf Balducci Paoloni 3M Volley che parteciperà alle finali nazionali giovanili, in programma dal 2 all’8 luglio a Campobasso. Grande soddisfazione in casa arancionera per l’ammissione della squadra campione provinciale e vice campione regionale delle Marche che, in quanto tra le migliori seconde classificate a livello italiano, è stata ammessa a partecipare al prestigioso torneo che assegna lo scudetto under 14.

«Con enorme soddisfazione – commenta il presidente Pietro Paolella – abbiamo appreso il nostro inserimento nelle Finali nazionali under 14 come vice campioni regionali delle Marche e in quanto tra le prime formazioni a livello italiano arrivate al secondo posto. Un’occasione capitata dopo la rinuncia di due società, questo però non sminuisce il grande lavoro svolto dal nostro settore giovanile, staff tecnico e atlete. Ringrazio la Paoloni Appignano e la 3M Volley Morrovalle per avere creduto nel progetto Volley School: questa partecipazione è uno dei primi e più importanti frutti di questa stupenda collaborazione. Con l’augurio di crescere sempre di più, faccio un grande in bocca al lupo alle nostre ragazze: per noi e per tutti gli sponsor che ci sostengono credendo fermamente nel nostro progetto, è già una grande vittoria la possibilità di partecipare alle prestigiose Finali nazionali».

«La qualificazione a questa Finale nazionale under 14 – le parole del coach Nicola Baloni – è stata una bella sorpresa e sicuramente sarà una grande esperienza formativa per le ragazze. Faremo del nostro meglio, come sempre: sarà l’ultimo atto della stagione prima di riposarci un po’ e ricaricare le batterie per la prossima. Ci servirà per capire di cosa abbiamo bisogno per essere tra le grandi formazioni Italiane».

Queste le atlete coinvolte Linda Acciarri, Minerva Aleandri, Aurora Biondi, Lucrezia Calisti, Alessia Capodacqua, Viola Garbuglia, Kiria Ivaldi, Veronica Mazzoni, Maria Laura Mennecozzi, Giada Paolini, Stella Maria Rinaldesi, Luce Spernanzoni.

Allenatore: Nicola Bacaloni. Secondo allenatore: Riccardo Ramadori. Dirigente accompagnatore: Loredana Agrifoglio.

LA FORMULA E IL CALENDARIO – Le giovanissime atlete guidate da coach Nicola Bacaloni dovranno affrontare una prima fase di qualificazione (gironi da 4 squadre): inserite nel raggruppamento C, affronteranno nell’ordine le piemontesi del Leinì (3 luglio, ore 9.00), le emiliane dell’Anderlini (3 luglio, ore 16.00) e le valdostane del Csi Chatillon (4 luglio, ore 9.00). Si gioca al PalaVazzieri di Campobasso. Solo in caso di primo posto del girone di qualificazione, l’avventura della CBF Balducci Paoloni 3M Volley continuerebbe nei giorni successivi nella fase finale, sempre a gironi, e poi ancora negli scontri diretti per decidere le posizioni dal 1° al 16° posto.