di Ambra Calvaresi*

Sai che puoi vedere una Foca Monaca molto da vicino a Macerata? Questo animale imbalsamato risale al 1930 e si può osservare all’interno del Museo civico di Storia Naturale a Macerata. La Foca monaca Monachus monachus, assume questo nome in quanto il colore del mantello è molto simile al saio dei monaci. Questa Foca non vive nell’Antartide, ma è l’unica specie che trascorre la sua vita nel Mediterraneo. È uno dei generi maggiormente minacciati d’estinzione al mondo, infatti quest’esemplare veniva brutalmente ucciso dai pescatori fino agli anni ’70 perché era accusato di rubare il pesce dalle reti.



L’idea dell’affascinante Museo civico di Storia Naturale risale al 1973 per opera di Romano Dezi, un idraulico che univa la sua passione per la paleontologia ad una serie di interventi nelle scuole del capoluogo. Romano Dezi ricevette in dono molti reperti quando venne emanata la legge secondo la quale, chi deteneva degli animai imbalsamati non cacciabili, doveva denunciarli. La visita di questo museo è da non perdere in quanto raccoglie un abbondante specie di animali, insetti e fossili, inoltre da poco è stato incorporato un Qr code che riproduce il verso di alcuni esemplari.

*Ambra Calvaresi, studentessa del liceo linguistico “Leopardi”