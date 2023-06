Torna a Civitanova la rassegna “Un’estate da favola”, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa dal comune di Civitanova, dall’azienda Teatri e da Proscenio Teatro Ragazzi, nell’ambito della VII edizione del Marameo festival. Si tratta di 4 appuntamenti in programma tutti i giovedì del mese di luglio (3, 13, 20, 27), nello spazio all’aperto del cinema Cecchetti, una location nuova, dove questa iniziativa non era mai stata ospitata in precedenza.

L’assessore Manola Gironacci sottolinea il fatto che «saranno quattro sere all’insegna della festa e dello stare insieme, dedicate alle favole di tutti i tempi, quelle che non conoscono l’usura degli anni che passano e che conservano intatto il loro potere di emozionare e farci sognare». I bambini assisteranno agli spettacoli immersi nelle atmosfere del bosco insieme ad Hansel e Gretel, poi in volo tra le fantastiche storie di Gianni Rodari. Parteciperanno alle ingiustizie e alle cattiverie che dovrà sopportare Cenerentola e staranno dalla parte dei tre porcellini alle prese con il terribile lupo dal potente soffio. Tutto ad ingresso libero, con inizio ogni sera alle ore 21,15. «Un format quello di Marameo – dichiara Renzi – che anno dopo anno cresce e si consolida. Nell’edizione 2023 sono cinque le regioni aderenti (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia), con un’attività che si svilupperà in circa quaranta comuni per un totale di centocinquanta eventi di spettacolo che andranno ad abbracciare mezza Italia».

Si comincia giovedì 6 Luglio con Hansel e Gretel di Tieffeu teatro di Perugia, teatro d’attore, pupazzi mossi a vista, figure animate. Giovedì 13 luglio per la compagnia I teatrini di Napoli arriva “Rodari Smart”, teatro d’attore, videoproiezioni, musica dal vivo. Giovedì 20 luglio Proscenio teatro presenta Cenerentola in bianco e nero, spettacolo con interazione col pubblico, teatro d’attore e pupazzi animati. Chiude la rassegna il 27 luglio la compagnia Gruppo Panta Rei di Vicenza con “I tre porcellini” teatro d’attore e comicità con interazione del pubblico.