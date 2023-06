Patentino della robotica per un gruppo di studenti delle classi 5^ degli Indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia e Informatica e Telecomunicazioni dell’IIS “E. Mattei” di Recanati. Hanno superato l’esame finale organizzato dalla Pearson, nel Test Center di Fermo, all’Iis. “Montani”.

Con il superamento dell’esame finale gli allievi e allieve conseguono la certificazione di uso e programmazione di robot industriali, riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende, e ciò permette a loro di diventare esperti di Robotica già durante il percorso di studi.

«I ragazzi l’hanno ottenuta sostenendo un esame teorico, pratico e di gruppo al termine di un percorso formativo organizzato da Pearson-Comau, azienda leader nei rispettivi campi dell’editoria

e dell’automazione industriale. Si tratta di una proposta didattica di eccellenza, che durante l’esame arricchisce l’offerta formativa e dà agli studenti un passaporto per il mondo del futuro» sottolinea la dirigente scolastico Antonella Marcatili. In occasione della consegna del Patentino, si è complimentata con gli studenti, il tutor e il docente che li hanno accompagnati, per l’ottima prestazione ottenuta.