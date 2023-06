Pompieropoli fa tappa ad Appignano. A renderlo noto il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata che, accogliendo l’invito del sindaco Mariano Calamita, insieme con la locale sezione dell’associazione nazionale vigili del fuoco, organizzerà la manifestazione. L’appuntamento è sabato 24 giugno alla Chiesa di Gesù Redentore in via Dante Alighieri dalle 15 alle 18.

L’ingresso è libero e completamente gratuito ed è rivolto a tutti i bambini e le bambine insieme con le loro famiglie.

«Sarà una giornata di festa – fanno sapere i pompieri – per i più piccoli ed un modo per far riflettere ii grandi sul valore della prevenzione. Grazie alla disponibilità volontaria e gratuita del personale in servizio ed in pensione di questo Comando, si allestirà un percorso pompieristico, una palestra di roccia e alla fine del percorso, ad ogni partecipante, verrà consegnato un simbolico diploma di partecipazione».