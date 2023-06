Le ragazze ed i ragazzi del progetto sport dell’ITE “Gentili” di Macerata hanno chiuso l’anno scolastico con diverse attività che hanno arricchito il loro bagaglio di conoscenze, competenze ed abilità.

Nel corso del secondo quadrimestre infatti è stato per loro possibile seguire delle lezioni di scherma grazie a dei tecnici mandati dalla “Macerata scherma”. Hanno fatto esercitare i ragazzi e ragazze sui fondamentali della disciplina. Dagli affondi e le stoccate, gli alunni sono poi passati ai dritti e rovesci del padel, attività che impazza tra le recenti tendenze del mondo del fitness. Tutto ciò nella struttura della Heaven beach dello stadio ”Helvia Recina” a Macerata dove gli stessi hanno poi seguito dei corsi di beach volley.



La professoressa Paola Galli, coordinatrice del progetto sport dell’Ite, non nasconde la propria soddisfazione nel rilevare quante siano state le proposte motorie. Una realizzazione a vantaggio dei giovani che si arricchiscono di fondamentali esperienze e conoscenze.

A fine maggio i ragazzi e le ragazze si sono poi cimentati nei giochi sportivi studenteschi. Oltre a confrontarsi in lanci, corse e salti con gli studenti di altre scuole, hanno anche ricoperto il ruolo di giudici di gara nelle varie prove.

Il professor Andrea Fabiani, docente di Scienze Motorie dello stesso Progetto, ha partecipato direttamente a tutte le attività svolte. Evidenzia come la proposta sia quella di far essere consapevoli della molteplicità del mondo dello sport dal pratico al teorico, ma anche di tutti gli aspetti che sono oggetto di attività nelle discipline curricolari.